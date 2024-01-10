Агент объяснил, почему Дрэгушин предпочел "Тоттенхэм" "Баварии"

Агент защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина объяснил, почему его клиент предпочел "Тоттенхэм", а не "Баварию".

Ранее в среду стало известно, что Дрэгушин отверг "Баварию" и решил продолжить свою карьеру в "Тоттенхэме" по сделке стоимостью 26.7 млн. фунтов.



Агент Флорин Маня уточняет, что Дрэгушину было непросто сказать "нет" "Баварии", однако немецкий гранд опоздал со своим предложением, вдобавок Раду давно мечтал попробовать себя в Премьер-Лиге.



"Этим утром, в 8 часов, решение было принято. Мы были настроены на переход в "Тоттенхэм", но затем поступило предложение "Баварии", и мы остановились. Я был на пути в аэропорт. Я сказал, что нам нужно тщательно это обдумать".



"Бавария" — один из крупнейших клубов в мире... Не могу поверить, что мы отвергли "Баварию". Но таково наше решение".



"Я принял его вместе с Раду и его с семьей. Я уведомил "Баварию" о нашем решении, сказав, что они обратились поздно, и уже было слишком сложно изменить ход наших мыслей".



"Возможно, в будущем мы еще окажемся нам. Мы были слегка ошеломлены. В конце концов Раду получил то, что он и его семья хотели. Он счастлив. Мы направляемся в "Тоттенхэм"!



"Естественно, Раду размышлял над предложением "Баварии". Такое решение сложно принять. "Бавария" очень хотела его заполучить, но официальное предложение поступило только прошлым вечером".



"Бавария" предлагала больше денег, но он решил, что "Тоттенхэм" будет правильным шагом для его карьеры. Мы бодрствовали всю ночь, размышляя. Я совершенно не поспал, потому что мы взвешивали плюсы и минуты".



"Наполи и "Милан" тоже его хотели, но он с юных лет мечтах играть в Премьер-Лиге", — сообщил Маня GSP.