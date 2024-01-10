"Халл" арендовал Карвалью у "Ливерпуля"

Выступающий в Чемпионшипе "Халл" взял вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью в аренду до конца сезона 2023/24.

Напомним, первую половину этого сезона Карвалью провел в аренде в "РБ Лейпциг", где не имел достаточной игровой практики, поэтому с наступлением января Фабиу досрочно вернулся в "Ливерпуль".



В "Ливерпуле" Карвалью не задержался и сейчас был вновь отправлен в аренду. Заполучить Фабиу хотели многие английские клубы, в том числе из Премьер-Лиги, но выбор "красных" и самого игрока пал на "Халл".



В данный момент "Халл" находится всего в одном очке от зоны плей-офф Чемпионшипа, поэтому "тигры" рассчитывают, что 21-летний португалец поможет им в борьбе за повышение в классе.



После своего перехода из "Фулхэма" летом 2022 Карвалью сыграл только 21 матч за "Ливерпуль", однако на "Энфилде" возлагают большие надежды на экс-игрока юношеской сборной Англии.