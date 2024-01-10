Лангле не покинет "Виллу" в январе

Защитник "Астон Виллы" не уйдет в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес целого ряда европейских клубов.

Прошлым летом "Вилла" взяла Лангле в аренду у "Барселоны", но первая половина этого сезона сложилась разочаровывающим образом для Клемана.



Достаточно сказать, что 28-летний француз дебютировал за команду Унаи Эмери в Премьер-Лиге за считанные дни до Рождества.



Столь печальная ситуация Лангле с игровым временем на "Вилла Парк" привлекла внимание "Милана", "Наполи", "Лиона", "Монако" и нескольких испанских клубов.



Однако The Independent утверждает, что "Вилла" исключает досрочное прекращение аренды Лангле.



В этом сезоне "Вилла" неожиданно вмешалась в борьбу за титул Премьер-Лиги, поэтому Эмери не собирается добровольно отказываться от игрока, который в последних матчах страховал травмированного Пау Торреса.