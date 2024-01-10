Вернер: "Тоттенхэм" идеально мне подходит"

Нападающий Тимо Вернер рассказал, как главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пробудил в нем желание присоединиться к "шпорам".

Накануне "Тоттенхэм" объявил о переходе Вернера из "РБ Лейпциг" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа примерно за 15 миллионов фунтов.



Поговорив с Постекоглу, 27-летний немец сразу почувствовал, что "Тоттенхэм" со своим атакующим стилем игры будет идеальным местом для него.



"Во-первых, я очень рад оказаться здесь. Я перешел в очень, очень большой клуб, с которым мы часто играли друг против друга — независимо от того, представлял я "Челси" или "РБ Лейпциг", матчи против "Тоттенхэма" всегда были большими. И сейчас я рад стать частью команды в этом клубе, я по-настоящему предвкушаю это".



"Меня привлекли многие вещи здесь — во-первых, это разговор с тренером. Думаю, это был действительно хороший разговор, я сразу почувствовал, что мне нужно перейти в этот клуб. Именно это ты и хочешь чувствовать, разговаривая с тренером. Мы поговорили о тактике, стиле и том, как он хочет играть, как он позволяет команде играть. Я сразу подумал, что это идеально мне подходит. Играть на этом сезоне — это нечто особенное, а также я думаю, что в этой команде очень хорошие игроки. Все это выглядело очень интересно для меня".



"Надеюсь, здесь я смогу быть лучшей версией себя как игрок. Люди, которые немного следили за мной в Премьер-Лиге, знают, что я могу добавить скорости и быть угрозой для соперника. Именно это я и хочу дать команде, а за пределами поля я могу быть веселым парнем. Надеюсь, я хорошо вольюсь в команду, а партнеры будут довольны мной и моим характером".



"Полтора года назад я покинул Англию, но я смотрел Премьер-Лигу — не настолько, чтобы следить за каждым клубом, но "Тоттенхэм" я всегда смотрел. Когда я переходил в свой предыдущий клуб, я сказал, что хочу быть победителем и выигрывать трофеи. В конце концов мы выиграли Лигу Чемпионов, и я думаю, не будет так уж плохо сказать, что сюда я пришел тоже для того, чтобы выиграть трофеи, выиграть что-нибудь", — сообщил Вернер SPURSPLAY.