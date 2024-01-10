Хассельбайнк винит Кайседо в пропущенном от "Мидлсбро" голе
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал полузащитника "синих" Мойсеса Кайседо за бездействие в эпизоде с пропущенным от "Мидлсбро" голом в Кубке Лиги.
Накануне "Челси" потерпел поражение в первом полуфинальном матче Кубка Лиги, не сумев ответить на гол Хейдена Хэкли на исходе первого тайма.
Хэкли практически в упор расстрелял ворота голкипера "синих" Джордже Петровича после того, как Кайседо, самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги, просто бросил своего опекаемого.
"У голкипера не было шансов, но мы не можем забывать о Кайседо. Это была ситуация один против одного, и если тебе не все равно, ты не отпускаешь своего оппонента. Ты просто продолжаешь бежать за своим игроком, убедившись, что опекаешь его. И в последний момент ты должен его немного подвинуть, чтобы он не смог замкнуть передачу. А он остановился", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.
10.01.2024 14:00
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Лузерхуйцы всё не потушатся))
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в Ливерпуле мог бы заиграть, в синей помойке уже не первый тонет.
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ебать топарика урвали за копейки
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Америкос столько бабок отстегнул за этого Гондураса за пол года ничего путного пустое место развод года.
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Да это всего то игрок за 115 млн, если бы купили кого-то за 130+, то он бы догнал и не дал ударить этому ловкому полузащитнику из Мидлсбро! Так что ждем более качественных трансферов от синих
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