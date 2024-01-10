Хассельбайнк винит Кайседо в пропущенном от "Мидлсбро" голе

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал полузащитника "синих" Мойсеса Кайседо за бездействие в эпизоде с пропущенным от "Мидлсбро" голом в Кубке Лиги.

Накануне "Челси" потерпел поражение в первом полуфинальном матче Кубка Лиги, не сумев ответить на гол Хейдена Хэкли на исходе первого тайма.



Хэкли практически в упор расстрелял ворота голкипера "синих" Джордже Петровича после того, как Кайседо, самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги, просто бросил своего опекаемого.



"У голкипера не было шансов, но мы не можем забывать о Кайседо. Это была ситуация один против одного, и если тебе не все равно, ты не отпускаешь своего оппонента. Ты просто продолжаешь бежать за своим игроком, убедившись, что опекаешь его. И в последний момент ты должен его немного подвинуть, чтобы он не смог замкнуть передачу. А он остановился", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.



