Хассельбайнк винит Кайседо в пропущенном от "Мидлсбро" голе

Мойсес Кайседо Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал полузащитника "синих" Мойсеса Кайседо за бездействие в эпизоде с пропущенным от "Мидлсбро" голом в Кубке Лиги.

Накануне "Челси" потерпел поражение в первом полуфинальном матче Кубка Лиги, не сумев ответить на гол Хейдена Хэкли на исходе первого тайма.

Хэкли практически в упор расстрелял ворота голкипера "синих" Джордже Петровича после того, как Кайседо, самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги, просто бросил своего опекаемого.

"У голкипера не было шансов, но мы не можем забывать о Кайседо. Это была ситуация один против одного, и если тебе не все равно, ты не отпускаешь своего оппонента. Ты просто продолжаешь бежать за своим игроком, убедившись, что опекаешь его. И в последний момент ты должен его немного подвинуть, чтобы он не смог замкнуть передачу. А он остановился", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.




Метки Кайседо, Кубок Лиги, Мидлсбро, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 552

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  1. huidrochidlo 10.01.2024 15:15 # huidrochidlo
    Лузерхуйцы всё не потушатся))

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  2. osnovnoy2005 10.01.2024 15:12 # osnovnoy2005
    в Ливерпуле мог бы заиграть, в синей помойке уже не первый тонет.

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  3. vyrentz 10.01.2024 15:01 # vyrentz
    ебать топарика урвали за копейки

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  4. danyar 10.01.2024 14:53 # danyar
    Америкос столько бабок отстегнул за этого Гондураса за пол года ничего путного пустое место развод года.

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  5. danik9 10.01.2024 14:28 # danik9
    Да это всего то игрок за 115 млн, если бы купили кого-то за 130+, то он бы догнал и не дал ударить этому ловкому полузащитнику из Мидлсбро! Так что ждем более качественных трансферов от синих

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