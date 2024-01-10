Лейндерс объяснил, почему "Ливерпуль" не будет активен на трансферном рынке в январе

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс объяснил, почему не стоит ожидать большой активности от его клуба в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Ливерпуль" продолжает борьбу на четырех фронтах, лидируя в Премьер-Лиге, выбив "Арсенал" на пути в 4-й раунд Кубка Англии, достигнув полуфинала Кубка Лиги с плей-офф Лиги Европы.



Это открывает отличные перспективы для "Ливерпуля" на вторую половину сезона, однако Лейндерс не рассчитывает на усиление извне, напоминая, что летом его клуб и так потратил 146 миллионов фунтов на четырех полузащитников.



"Мы потратили много денег летом. Мы по-настоящему вложились в состав. Владельцы привели правильных игроков. И даже если сейчас кто-то травмирован, пройдет не так много времени, прежде чем они вернутся в строй".



"Также мы всегда верим в свою академию. Ты хочешь выращивать своих собственных игроков, которые смогут сражаться и завоевывать трофеи".



"Мы содержим академию с 250 игроками, которые мечтают и надеются выступать за первую команду, и на них можно положиться, когда по ходу сезона тебе становится тяжело в плане травм. Пока что это всегда оправдывало себя", — цитирует Лейндерса Evening Standard.