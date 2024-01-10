МЮ будет платить 100,000 фунтов в неделю Санчо, чтобы тот играл за "Боруссию"

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" будет платить 100,000 фунтов в неделю своему вингеру Джейдону Санчо, чтобы тот играл за дортмундскую "Боруссию".

В данный момент согласование обратного трансфера Санчо из Манчестера в Дортмунд находится в завершающей фазе.

Главным препятствием в переговорах двух клубов стала зарплата Санчо. Будучи изолированным от первой команды "Юнайтед" с сентября, Джейдон продолжает исправно получать 290,000 фунтов в неделю.

"Боруссия", естественно, потянуть такую зарплату не сможет и в остатке сезона, арендуя Санчо, будет выплачивать только две трети от оклада Джейдона — 100,000 фунтов в неделю останутся на "Юнайтед", сообщает Daily Mail.

Таким образом, только на зарплате Санчо в остатке сезона "Юнайтед" сможет сэкономить около 5 млн. фунтов.

Предполагается, что сделка не будет содержать опции или обязательства по выкупу — постоянный трансфер 23-летнего англичанина просто не по карману немецкого клуба.

"Юнайтед" может использовать возвращение Санчо в "Боруссию" как возможность привести Джейдона в форму для последующей продажи в летнее трансферное окно.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 13:00

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  1. narcot 10.01.2024 13:16 # narcot
    Urinchester Cuckoldaited))

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  2. steveg8 10.01.2024 13:15 # steveg8
    Ахахахах, лысый и копченый норм так мешок ебут))

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  3. superperez101 10.01.2024 13:14 # superperez101
    Это успех!
    Успешный успех!

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