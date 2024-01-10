МЮ будет платить 100,000 фунтов в неделю Санчо, чтобы тот играл за "Боруссию"

"Манчестер Юнайтед" будет платить 100,000 фунтов в неделю своему вингеру Джейдону Санчо, чтобы тот играл за дортмундскую "Боруссию".

В данный момент согласование обратного трансфера Санчо из Манчестера в Дортмунд находится в завершающей фазе.



Главным препятствием в переговорах двух клубов стала зарплата Санчо. Будучи изолированным от первой команды "Юнайтед" с сентября, Джейдон продолжает исправно получать 290,000 фунтов в неделю.



"Боруссия", естественно, потянуть такую зарплату не сможет и в остатке сезона, арендуя Санчо, будет выплачивать только две трети от оклада Джейдона — 100,000 фунтов в неделю останутся на "Юнайтед", сообщает Daily Mail.



Таким образом, только на зарплате Санчо в остатке сезона "Юнайтед" сможет сэкономить около 5 млн. фунтов.



Предполагается, что сделка не будет содержать опции или обязательства по выкупу — постоянный трансфер 23-летнего англичанина просто не по карману немецкого клуба.



"Юнайтед" может использовать возвращение Санчо в "Боруссию" как возможность привести Джейдона в форму для последующей продажи в летнее трансферное окно.