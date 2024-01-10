МЮ будет платить 100,000 фунтов в неделю Санчо, чтобы тот играл за "Боруссию"
"Манчестер Юнайтед" будет платить 100,000 фунтов в неделю своему вингеру Джейдону Санчо, чтобы тот играл за дортмундскую "Боруссию".
В данный момент согласование обратного трансфера Санчо из Манчестера в Дортмунд находится в завершающей фазе.
Главным препятствием в переговорах двух клубов стала зарплата Санчо. Будучи изолированным от первой команды "Юнайтед" с сентября, Джейдон продолжает исправно получать 290,000 фунтов в неделю.
"Боруссия", естественно, потянуть такую зарплату не сможет и в остатке сезона, арендуя Санчо, будет выплачивать только две трети от оклада Джейдона — 100,000 фунтов в неделю останутся на "Юнайтед", сообщает Daily Mail.
Таким образом, только на зарплате Санчо в остатке сезона "Юнайтед" сможет сэкономить около 5 млн. фунтов.
Предполагается, что сделка не будет содержать опции или обязательства по выкупу — постоянный трансфер 23-летнего англичанина просто не по карману немецкого клуба.
"Юнайтед" может использовать возвращение Санчо в "Боруссию" как возможность привести Джейдона в форму для последующей продажи в летнее трансферное окно.
10.01.2024 13:00
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Urinchester Cuckoldaited))
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Ахахахах, лысый и копченый норм так мешок ебут))
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Это успех!
Успешный успех!
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