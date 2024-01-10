Дрэгушин выбрал "Тоттенхэм", а не "Баварию"

Раду Дрэгушин "Тоттенхэм" выиграл борьбу за защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина у "Баварии", которая теперь собирается довольствоваться представляющим "шпор" Эриком Дайером.

Накануне стало известно, что "Дженоа" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке Дрэгушина, но затем почти идентичный "оффер" по Раду сделала "Бавария".

Окончательное решение нужно было принять самому Дрэгушину, и Sky Sport Germany утверждает, что 21-летний румын предпочел "Тоттенхэм".

Уже сегодня Дрэгушин прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и присоединиться к "шпорам" по сделке стоимостью 31 миллион евро (26.7 млн. фунтов), включая бонусы.

Одновременно немецкое издание сообщает, что "Бавария", упустив Дрэгушина, решила купить Дайера. Устная договоренность насчет трансфера 29-летнего англичанина уже достигнута.

Дайер обойдется "Баварии" в 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) и заключит с чемпионами Бундеслиги контракт до лета 2025 с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Бавария, Дайер, Дженоа, Дрэгушин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 12:00

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  1. chelsea88 10.01.2024 12:23 # chelsea88
    Шпоры усиляются лучше чем гг.

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  2. xxa 10.01.2024 12:09 # xxa
    Парень Зачем тебе петушары ?

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