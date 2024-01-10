Дрэгушин выбрал "Тоттенхэм", а не "Баварию"

"Тоттенхэм" выиграл борьбу за защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина у "Баварии", которая теперь собирается довольствоваться представляющим "шпор" Эриком Дайером.

Накануне стало известно, что "Дженоа" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке Дрэгушина, но затем почти идентичный "оффер" по Раду сделала "Бавария".



Окончательное решение нужно было принять самому Дрэгушину, и Sky Sport Germany утверждает, что 21-летний румын предпочел "Тоттенхэм".



Уже сегодня Дрэгушин прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и присоединиться к "шпорам" по сделке стоимостью 31 миллион евро (26.7 млн. фунтов), включая бонусы.



Одновременно немецкое издание сообщает, что "Бавария", упустив Дрэгушина, решила купить Дайера. Устная договоренность насчет трансфера 29-летнего англичанина уже достигнута.



Дайер обойдется "Баварии" в 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) и заключит с чемпионами Бундеслиги контракт до лета 2025 с опцией продления на 12 месяцев.