Почеттино объяснил, почему Бройя не вышел в старте против "Мидлсбро"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Армандо Бройя не попал в стартовый состав на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Мидлсбро".

Проводив Николя Джексона на Кубок Африки и потеряв Кристофера Нкунку с травмой, против "Мидлсбро" накануне вечером Почеттино предпочел сыграть с Коулом Палмером в качестве "ложной девятки".



При этом Бройя был назван среди запасных и вступил в игру только на 63-й минуте, не сумев предотвратить поражение "Челси" со счетом 1:0.



Почеттино объясняет это тем, что Бройя все еще набирает форму после тяжелой травмы. Всего лишь тремя днями ранее 22-летний албанец сыграл против "Престона" и вдобавок нужен Маурисио в ближайшую субботу против "Фулхэма".



"Армандо вышел после 60-й минуты, а вдобавок мы создавали не так уж много моментов".



"Думаю, нельзя говорить, что с другим игроком было бы по-другому. Армандо вернулся после года отсутствия с травмой, и всего лишь несколько дней назад он сыграл".



"Он не может выходить в старте, как обычный игрок. Нам нужно контролировать его состояние, а через несколько дней нас ждет очередной матч, на который он должен выйти в старте. Игроку вроде него сложно выходить в старте на три матча в течение семи дней. Вот почему".



"Когда он вышел на поле вместе с Мишей (Мудриком), им было сложно связывать игру, сложно создавать моменты, и в конце концов они не смогли помочь нам забить или добыть другой результат", — цитирует Почеттино Evening Standard.