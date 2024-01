Светская хроника за среду

Будущее Джордана Хендерсона прояснится на следующей неделе. "Ливерпуль" готов купить Гонсалу Инасиу. Джим Рэтклифф впервые посетит матч "Манчестер Юнайтед" после покупки акций клуба. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги поспорят с "Аяксом" за полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона. (ESPN)



Боссы "Аль-Иттифак" поговорят с Хендерсоном на следующей неделе. (Ben Jacobs)



"Манчестер Сити" уверен, что нападающий Эрлинг Холанд останется на следующий сезон, несмотря на интерес "Реала". (The Sun)



ПСЖ надеется уже в январе приобрести полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха, которого прежде сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Сити". (Sky Sport Germany)



Вингер Джейдон Санчо проведет вторую половину этого сезона в аренде в дортмундской "Боруссии", но затем вернется в "Юнайтед", потому что немецкий клуб не может позволить себе постоянный трансфер англичанина. (Daily Mirror)



Скауты "Ливерпуля" просматривали защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу в минувшую субботу, и теперь "красные" готовы сделать предложение по игроку, чей контракт предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов. (HITC)



"Ньюкасл" отклонит любые предложения по полузащитнику Бруно Гимараэсу в январе. (i News)



"Тоттенхэм" интересуется 21-летним полузащитником "Мидлсбро" Хейденом Хэкни. (Evening Standard)



Защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола не интересен "Астон Вилле". (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" следит за греческим нападающим АЗ Вангелисом Павлидисом. (Evening Standard)



Другое



Защитник "Челси" Трево Чалоба полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра. (Evening Standard)



В ближайшее воскресенье сэр Джим Рэтклифф лично посетит матч "Юнайтед" против "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Многие звездные игроки задумываются об отъезде из Саудовской Аравии, что связано с климатом, культурой, низкой посещаемостью матчей и ущемлением прав женского пола. (Sport)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане женился на девушке, с которой был в отношениях 18 лет. (Daily Mail)



Экс-нападающему сборной Англии Эмилю Хески грозит банкротство. (The Sun)



Кризисная "Барселона" продает траву с "Ноу Камп", чтобы собрать 1.3 млрд. фунтов на реконструкцию своего стадиона. (The Sun)



Игрок женской команды "Лейтон Ориент" Мадлен Райт потрясла фанатов своим новым фотосетом в короткой юбке для OnlyFans. (The Sun)