Онана пропустит старт сборной Камеруна на Кубке Африки

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана пропустит старт своей сборной Камеруна на Кубке Африки, поставив интересы клуба выше, чем национальной команды.

Напомним, ранее возглавляемая Самюэлем Это'О Федерация футбола Камеруна разрешила Онана задержаться в "Юнайтед" не только на матч Кубка Англии против "Уигана" в минувший понедельник, но и на поединок Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 14 января.



Нюанс в том, что уже 15 января камерунцы должны сыграть против сборной Гвинеи на Кубке Африки, и казалось, что Онана будет вынужден провести два матча в течение суток.



Изначально план камерунцев как раз и состоял в том, что после окончания матча против "Тоттенхэма" Онана прямо с "Олд Траффорд" отправится в аэропорт и вылетит в Кот-д'Ивуар, где проводится Кубок Африки. Сам Андре согласился на это.



Однако в конце концов этот план был признан слишком авантюрным. Как сообщает i News, Онана, по всей видимости, не примет участия в стартовом для сборной Камеруна матче на Кубке Африки, потому что просто не успеет вовремя приехать и подготовиться.



А если камерунцам не удастся преодолеть групповой этап Кубка Африки, то Онана вообще не пропустит матчей "Юнайтед", потому что после битвы с "Тоттенхэмом" у "красных дьяволов" будет перерыв до 27 января.