Хендерсон рассматривает варианты с "Ньюкаслом" и "Аяксом"

Джордан Хендерсон "Ньюкасл" и "Аякс" находятся среди вариантов, рассматриваемых полузащитником "Аль-Иттифака" Джорданом Хендерсоном.

На днях стало известно, что Хендерсон не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, куда он уехал только прошлым летом из "Ливерпуля" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.

Ранее пресса сообщала, что услуги Хендерсона были предложены "Баварии" и "Байеру", однако talkSPORT утверждает, что 33-летний англичанин рассматривает гораздо больше вариантов, включая "Ньюкасл" и "Аякс".

Пока что Хендерсон не уведомлял "Аль-Иттифак" о своем желании вернуться в Европу. Саудовский клуб не имеет никаких предложений насчет Джордана.

В данный момент продажа Хендерсона выглядит маловероятной. Но "Аль-Иттифак" допускает уход Джордана в аренду, если какой-либо клуб целиком возьмет на себя зарплату ветерана.


Метки Аль-Иттифак, Аякс, Ньюкасл, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 08:00

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  1. sausage 10.01.2024 09:19 # sausage
    Чёт всё это похоже на дым без огня. Но если правда собрался свалить от саудитов, то Аякс совсем не вариант, там и денег нормальных не дадут и эредивизи - слабый турнир. А вот Ньюкасл норм вариант.

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  2. electric 10.01.2024 08:27 # electric
    Лучше бы в ню конечно. Ослабил бы капитально сорок.

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