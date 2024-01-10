Хендерсон рассматривает варианты с "Ньюкаслом" и "Аяксом"

"Ньюкасл" и "Аякс" находятся среди вариантов, рассматриваемых полузащитником "Аль-Иттифака" Джорданом Хендерсоном.

На днях стало известно, что Хендерсон не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, куда он уехал только прошлым летом из "Ливерпуля" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



Ранее пресса сообщала, что услуги Хендерсона были предложены "Баварии" и "Байеру", однако talkSPORT утверждает, что 33-летний англичанин рассматривает гораздо больше вариантов, включая "Ньюкасл" и "Аякс".



Пока что Хендерсон не уведомлял "Аль-Иттифак" о своем желании вернуться в Европу. Саудовский клуб не имеет никаких предложений насчет Джордана.



В данный момент продажа Хендерсона выглядит маловероятной. Но "Аль-Иттифак" допускает уход Джордана в аренду, если какой-либо клуб целиком возьмет на себя зарплату ветерана.