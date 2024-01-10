Матич хочет вернуться в Премьер-Лигу

Полузащитник "Ренна" Неманья Матич собирается вернуться в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

Матич выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2017 по 2022 год, а до этого на протяжении двух периодов представлял "Челси", за каждый из двух английских грандов сыграв свыше 100 матчей. Вместе с "синими" Неманья завоевал два титула Премьер-Лиги и Кубок Англии.



Летом 2022 Матич покинул "Юнайтед" и свободным агентом отправился в "Рому", а спустя год оказался в "Ренне".



Однако французское издание L'Equipe утверждает, что 35-летний серб не чувствует себя счастливым в "Ренне" и настаивает на немедленном трансфере.



План Матича заключается в возвращении в Премьер-Лигу, где в услугах ветерана заинтересованы сразу несколько клубов.