Почеттино не унывает после поражения от "Мидлсбро"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал свою команду сохранять позитивный настрой, несмотря на поражение 1:0 от "Мидлсбро" в Кубке Лиги.

Во вторник вечером "Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги, так и не сумев ответить на гол Хейдена Хэкни в первом тайме.



"Челси" владел мячом 72 процентов времени и нанес 18 ударов, но в створ попал только пять раз. Эффективность возле чужих ворот и оборонительные ошибки — единственное, что тревожит Почеттино, потому что в остальном Маурисио позитивно оценивает игру "синих".



"Сегодня наше отношение к делу и настрой были хорошими, я не могу упрекнуть игроков насчет этого. Просто мы совершили некоторые ошибки в первом тайме. Думаю, мы дали им возможности им забить, а затем они были так агрессивны, и их было так тяжело контролировать. Они играют с помощью быстрых контратак и очень глубоко обороняются. Нам было сложно их взломать".



"Затем мы создали много моментов, чтобы забить, но не забили. Таков футбол. Конечно, мы очень расстроены. Но это только первая половина противостояния, потому что впереди еще 90 минут на "Стэмфорд Бридж". Думаю, мы должны сохранять позитивный настрой".



"Я не думаю, что нам не хватило веры в себя. Вопрос в том, как ты сражаешься. Мы совершили ряд ошибок и были за них наказаны. Такое случается в футболе. Ты должен быть стойким и продолжать стараться".



"Я расстроен, потому что, если оценивать игру, в целом мы были лучшей командой, мы создали больше моментов, мы имели явные шансы забить, но мы не забили, мы не были эффективны — и это происходят весь сезон. В первые шесть месяцев это происходило часто — мы не выиграли так много матчей, потому что были недостаточно эффективны", — цитирует Почеттино Daily Mirror.