"Бавария" пытается перехватить Дрэгушина

"Бавария" предпринимает попытку увести защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина из под носа у "Тоттенхэма".

Ранее во вторник стало известно, что "Тоттенхэм" достиг договоренности с "Дженоа" насчет приобретения Дрэгушина.



Как сообщает Sky Sports, два клуба договорились на 30 миллионов евро (25.9 млн. фунтов), включая бонусы в размере 6 млн. евро (5.6 млн. фунтов). Также "Тоттенхэм" согласился отправить своего защитника Джеда Спенса в аренду в "Дженоа" до конца сезона.



Однако сейчас "Бавария" перебила предложение "Тоттенхэма", выразив готовность заплатить 31 млн. фунтов (26.7 млн. фунтов) за 21-летнего игрока сборной Румынии.



Ближайшие часы обещают стать решающими для будущего Дрэгушина. Раду предстоит самостоятельно выбрать между "Тоттенхэмом" и "Баварией", и оба клуба прилагают максимальные усилия, чтобы соблазнить игрока.



Добавим, только в минувший уикенд стало известно, что "Бавария" достигла договоренности с защитником "Тоттенхэма" Эриком Дайером. Но пока немецкий гранд не обращался к "шпорам" насчет 29-летнего англичанина.