"Вилла" согласовала спонсорский контракт с Adidas

Астон Вилла "Астон Вилла" согласовала роскошный контракт с компанией Adidas, которая со следующего сезона сменит Castore в роли технического спонсора клуба.

Этот сезон — только второй по контракту "Виллы" с Castore, но еще в сентябре бирмингемский клуб задумался о досрочном прекращении сотрудничества с британской компанией.

Недовольство "Виллы", напомним, было связано с тем, что форма от Castore на этот сезон вызывала огромные нарекания от игроков мужской и женских команд, потому что выглядела мокрой и меняла свой цвет от пота.

Как сообщает The Athletic, "Вилла" уже определилась с заменой для Castore и с сезона 2024/25 будет сотрудничать с Adidas. Стороны согласовали многолетний контракт.

Договориться с Adidas "Вилле" помогло то, что совладельцу клуба Нассефу Савирису принадлежит около семи процентов акций могущественного производителя спортивной одежды из Германии.

Добавим, в конце этого сезона сотрудничество с Castore прекращает и "Ньюкасл" — и также переходит на форму от Adidas.


Метки Adidas, Castore, Астон Вилла, спонсоры, форма

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 10.01.2024 00:03 # sausage
    Castore кто только не хейтил из-за плохого качества формы. Так они затухнут, не успев как следует развернуться на футбольном рынке.

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  2. danilych89 10.01.2024 00:01 # danilych89
    не вытянули Castore. а ка все начиналось! местный производитель, молодой бренд, с претензиями. да и по части дизайна их форма выгодно отличалась от многочисленных шаблонов от мировых брендов. но качество так и не подтянули..

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  3. kapitoxa 09.01.2024 23:26 # kapitoxa
    бедный кастор

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