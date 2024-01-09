"Вилла" согласовала спонсорский контракт с Adidas

"Астон Вилла" согласовала роскошный контракт с компанией Adidas, которая со следующего сезона сменит Castore в роли технического спонсора клуба.

Этот сезон — только второй по контракту "Виллы" с Castore, но еще в сентябре бирмингемский клуб задумался о досрочном прекращении сотрудничества с британской компанией.



Недовольство "Виллы", напомним, было связано с тем, что форма от Castore на этот сезон вызывала огромные нарекания от игроков мужской и женских команд, потому что выглядела мокрой и меняла свой цвет от пота.



Как сообщает The Athletic, "Вилла" уже определилась с заменой для Castore и с сезона 2024/25 будет сотрудничать с Adidas. Стороны согласовали многолетний контракт.



Договориться с Adidas "Вилле" помогло то, что совладельцу клуба Нассефу Савирису принадлежит около семи процентов акций могущественного производителя спортивной одежды из Германии.



Добавим, в конце этого сезона сотрудничество с Castore прекращает и "Ньюкасл" — и также переходит на форму от Adidas.