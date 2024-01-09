Палмер признался, что не планировал уходить из "Сити"
Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что не планировал уходить из "Манчестер Сити".
Покупка Палмера у "Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего окна стала одной из немногих трансферных удач "Челси" при новых владельцах.
21-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Маурисио Почеттино, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 16 матчах Премьер-Лиги.
Однако оказывается, что Палмер согласился на переход в "Челси" только после того, как "Сити" отклонил просьбу своего воспитанника об аренде.
"Я никогда не думал о том, что уйду из "Сити". У меня не было такого намерения. Я захотел отправиться на год в аренду, затем вернуться и быть готовым для первой команды".
"Но они сказали, что я не смогу уйти в аренду, и либо я останусь, либо меня продадут".
"И тогда мне позвонили из "Челси". Я сказал, что хочу перейти в "Челси", и я по-настоящему рад быть здесь. Я доволен своим решением отправиться сюда", — сообщил Палмер Sky Sports.
09.01.2024 22:00
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ИМПЕРАТОР!
(я не про какаха на модераторе)
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