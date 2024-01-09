Палмер признался, что не планировал уходить из "Сити"

Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что не планировал уходить из "Манчестер Сити".

Покупка Палмера у "Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего окна стала одной из немногих трансферных удач "Челси" при новых владельцах.



21-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Маурисио Почеттино, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 16 матчах Премьер-Лиги.



Однако оказывается, что Палмер согласился на переход в "Челси" только после того, как "Сити" отклонил просьбу своего воспитанника об аренде.



"Я никогда не думал о том, что уйду из "Сити". У меня не было такого намерения. Я захотел отправиться на год в аренду, затем вернуться и быть готовым для первой команды".



"Но они сказали, что я не смогу уйти в аренду, и либо я останусь, либо меня продадут".



"И тогда мне позвонили из "Челси". Я сказал, что хочу перейти в "Челси", и я по-настоящему рад быть здесь. Я доволен своим решением отправиться сюда", — сообщил Палмер Sky Sports.