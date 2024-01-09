FA отменила красную карточку Калверт-Левина

FA удовлетворила апелляцию нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина на свое удаление в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Кристал Пэлас" (0:0).

В минувший уикенд Калверт-Левин впервые в своей карьере получил прямую красную карточку, бросившись в подкат против Натаниэля Клайна.



Изначально даже не зафиксировав фол, рефери Крис Кавана получил сигнал от системы VAR, после чего сходил к монитору у бровки и удалил Доминика с поля.



Удаление Калверт-Левина стало шоком для игроков и фанатов — защитник "орлов" Йоаким Андерсен пожал руку Доминика и произнес "это не красная", сообщает Daily Mail.



Свое несогласие "ириски" выразили с помощью апелляции, и FA согласилась, что в действии Калверт-Левина не было умышленной грубости или безрассудства.



Таким образом, Калверт-Левину не придется отбывать дисквалификацию. 26-летний англичанин будет доступен на матчи Премьер-Лиги против "Астон Виллы" и "Фулхэма", а также на переигровку с "Пэлас".