FA отменила красную карточку Калверт-Левина
FA удовлетворила апелляцию нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина на свое удаление в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Кристал Пэлас" (0:0).
В минувший уикенд Калверт-Левин впервые в своей карьере получил прямую красную карточку, бросившись в подкат против Натаниэля Клайна.
Изначально даже не зафиксировав фол, рефери Крис Кавана получил сигнал от системы VAR, после чего сходил к монитору у бровки и удалил Доминика с поля.
Удаление Калверт-Левина стало шоком для игроков и фанатов — защитник "орлов" Йоаким Андерсен пожал руку Доминика и произнес "это не красная", сообщает Daily Mail.
Свое несогласие "ириски" выразили с помощью апелляции, и FA согласилась, что в действии Калверт-Левина не было умышленной грубости или безрассудства.
Таким образом, Калверт-Левину не придется отбывать дисквалификацию. 26-летний англичанин будет доступен на матчи Премьер-Лиги против "Астон Виллы" и "Фулхэма", а также на переигровку с "Пэлас".
09.01.2024 21:00
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