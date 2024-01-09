"Вест Хэм" потерял Пакету и Боуэна

"Вест Хэм" потерял с травмами своих ключевых игроков Лукаса Пакету и Джаррода Боуэна.

Пакета и Боуэн получили травмы в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Бристоль Сити" в минувший уикенд (1:1). Первый был заменен уже на 14-й минуте, а второй продержался до финального свистка.



Как сообщает The Guardian, у Пакеты обострились проблемы с икроножной мышцей, которая беспокоила его с разминки перед матчем против "Арсенала" 28 декабря.



А вот Боуэн, забивший 14 голов в этом сезоне за "Вест Хэм" во всех соревнованиях, повредил свою лодыжку.



По информации talkSPORT, теперь Пакета пропустит четыре недели, тогда как Боуэн выбыл на "продолжительное время". Точные сроки выздоровления Джаррода пока не установлены.



Добавим, компанию Пакете и Боуэну в лазарете "молотобойцев" составит нападающий Мичейл Антонио, у которого недавно случился рецидив травмы колена.