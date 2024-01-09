Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит несколько недель с травмой колена.

Александер-Арнольд повредил свое колено во время победного для "Ливерпуля" матча 3-го раунда Кубка Англии против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:0).



Первым из матчей, которые предстоит пропустить 25-летнему англичанину, станет полуфинал Кубка Лиги против "Фулхэма" в среду вечером.



"Трент чересчур растянул колено во время последнего матча, поэтому у него случился небольшой надрыв боковой связки, и ему потребуется время на восстановление. Он прошел обследование и пропустит несколько недель, а дальше посмотрим".



"Это большой удар по нам, он один из наших самых важных игроков. Даже в плохие отрезки, он является тем, кто доставляет мячи туда, куда на нужно".



"Нам придется найти новую динамику без него, потому что его присутствие делает нашу игру гибкой, но я надеюсь, это только три недели", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса BBC.



Таким образом, Трент пропустит оба полуфинальных матча Кубка Лиги против "Фулхэма", выезд к "Борнмуту" в Премьер-Лиге и поединок 4-го раунда Кубка Англии против "Норвича" или "Бристоль Роверс". Участие защитника в противостоянии с "Челси" 31 января находится под вопросом.