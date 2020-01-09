"Реал" может купить Холанда летом за 86 млн. фунтов

Эрлинг Холанд "Реал" может выкупить нападающего Эрлинга Холанда у "Манчестер Сити" в конце этого сезона всего за 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

По информации испанского издания AS, в контракте Холанда с "Сити" предусмотрено два пункта о выкупе.

Например, для конкурентов "Сити" по Премьер-Лиге фиксированная цена за Холанда установлена на отметке в 200 млн. евро (170 млн. фунтов).

А вот для "Реала" эта цена вдвое меньше, потому что, "если бы это зависело от него, он бы уехал в Мадрид уже завтра", утверждает источник.

В данный момент приоритетом "Реала" является другой нападающий. Речь про Килиана Мбаппе, которого испанский гранд надеется пригласить из ПСЖ свободным агентом.

Если Холанд все-таки уедет в Мадрид, то воссоединится там со своим бывшим партнером по дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом.


Метки Манчестер Сити, Реал, слухи, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 18:00

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  1. bes-ter 09.01.2024 19:12 # bes-ter
    Писали же раньше что ни какого пункта о выкупе нет.

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  2. xxa 09.01.2024 18:06 # xxa
    Голубые

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  3. breadpeat 09.01.2024 18:04 # breadpeat
    Реалу же вроде разорвёт рот этим летом..

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