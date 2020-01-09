"Реал" может купить Холанда летом за 86 млн. фунтов
"Реал" может выкупить нападающего Эрлинга Холанда у "Манчестер Сити" в конце этого сезона всего за 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).
По информации испанского издания AS, в контракте Холанда с "Сити" предусмотрено два пункта о выкупе.
Например, для конкурентов "Сити" по Премьер-Лиге фиксированная цена за Холанда установлена на отметке в 200 млн. евро (170 млн. фунтов).
А вот для "Реала" эта цена вдвое меньше, потому что, "если бы это зависело от него, он бы уехал в Мадрид уже завтра", утверждает источник.
В данный момент приоритетом "Реала" является другой нападающий. Речь про Килиана Мбаппе, которого испанский гранд надеется пригласить из ПСЖ свободным агентом.
Если Холанд все-таки уедет в Мадрид, то воссоединится там со своим бывшим партнером по дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом.
09.01.2024 18:00
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Писали же раньше что ни какого пункта о выкупе нет.
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Голубые
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Реалу же вроде разорвёт рот этим летом..
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