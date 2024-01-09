"Челси" ищет левого защитника

Ян Матсен "Челси" задумался о приглашении левого защитника после решения отправить Яна Матсена в аренду в дортмундскую "Боруссию".

По информации BBC, "Боруссия" уже согласовала аренду Матсена до конца сезона, причем эта сделка не предусматривает опции выкупа.

Отъезд Матсена в Дортмунд заставляет "Челси" задуматься об укреплении левого фланга обороны, несмотря на то, что 21-летний голландец лишь однажды выходил в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Нападающий, центральный защитник, а теперь и левый защитник являются теми позициями, укрепить которые "Челси" надеется в январе, утверждает Evening Standard.

Потребность "Челси" в еще одном левом защитнике связана с тем, что Бен Чилуэлл только завершает восстановление после четырех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра, а Марк Кукурелья перенес операцию на лодыжке в начале декабря и пока по-прежнему передвигается на костылях. К счастью, у "синих" все еще есть Леви Колуилл, способный закрыть эту позицию


Метки Матсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 09.01.2024 17:27 # chelsea88
    Не отпускайте Матсена.

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  2. narcot 09.01.2024 17:27 # narcot
    арююююююююююююююююююююю

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  3. breadpeat 09.01.2024 17:18 # breadpeat
    мля возьмите кукурлью ... аааааааа

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  4. wengerrrro 09.01.2024 17:17 # wengerrrro
    есть один, дополнительно может разрезать линии соперника точными передачами. Да и с вингером вашим будет общий язык у него.

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