Скауты "Юнайтед" просматривали Скальвини

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали центрального защитника "Аталанты" Джорджо Скальвини.

Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, представители "Юнайтед" посетили матч Серии А между "Ромой" и "Аталантой" в минувшее воскресенье (1:1) со скаутской миссией.



На самом деле, "Юнайтед" следит за Скальвини уже более 12 месяцев, составив подробнейшее досье на 20-летнего защитника.



Только прошлым летом "Юнайтед" приобрел у "Аталанты" нападающего Расмуса Хейлунда за 72 миллиона фунтов, и ради приглашения Скальвини "красным дьяволам" тоже придется раскошелиться на внушительную сумму.



Скальвини считается одним из перспективнейших игроков в Европе на своей позиции, уже сыграв семь матчей за сборную Италии. Джорджо обладает внушительными физическими данными, но при этом техничен и хладнокровен с мячом.