Саттон: "Артета разрушает психологически Хаверца"

Бывший игрок "Челси" Крис Саттон считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета "разрушает психологически" Кая Хаверца, используя того в качестве нападающего.

Именно на острие атак "Арсенала" вышел Хаверц в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье.



Хаверц выглядел нерешительно в этой роли, не сумев предотвратить поражение "канониров" со счетом 0:2. Однако в проблемах Кая Саттон склонен винить Артету.



"У них нет основного 9-го номера. На месте Эдди Нкетиа я бы удивлялся, почему я оказываюсь на скамейке запасных. Я бы думал, что у меня нет будущего в "Арсенале" в качестве центрального нападающего".



"Я не думаю, что решение Микеля Артеты использовать Кая Хаверца в качестве центрального нападающего или "ложной девятки" приносит какую-либо пользу команде или самому Каю Хаверцу".



"Когда он играет центрального нападающего, он выглядит скованным, и я думаю, это психологическая проблема. Кажется, что вес этой футболки слишком велик для него. Он колеблется и медлит, как это было видно несколько раз в первом тайме".



"У него нет ясного мышления. Я оглядываюсь назад на его голы в этом сезоне, и он забил пожертвованный ему пенальти против "Борнмута", он забил победный против "Брентфорда", выйдя на замену, так что в этих ситуациях он не был под давлением".



"Другие свои голы он забил, играя за команду, в которой Габриэль Жезус был центральным нападающим. Опять же, он не был под давлением. Думаю, это влияет на него. Когда он знает, что теперь он 9-й номер, у него возникают трудности. Я сам через это проходил в "Челси".



"Кай Хаверц — хороший футболист, но я думаю, это абсолютно убивает его, разрушает его психологически, когда Микель Артета использует его в качестве 9-го номера. Он должен использовать его в качестве 8-го номера, там он чувствует себя свободнее и больше наслаждается игрой. Думаю, Микель совершил огромную ошибку, и ему нужно подумать об этом", — цитирует Саттона Daily Mail.