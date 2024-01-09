МЮ составил шорт-лист из четырех спортивных директоров

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из четырех кандидатов на роль спортивного директора и может назначить двух из них.

В данный момент сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "Юнайтед", проводит масштабный аудит клуба, контроль над футбольными операциями которого он получит в рамках сделки с семейством Глэйзеров.



Этот аудит продлится восемь недель, и по его итогам Рэтклифф со своими соратниками собираются принять решения по ключевым должностям в "Юнайтед".



Как сообщает The Independent, Рэтклифф может решить, что "Юнайтед" нуждается не в одном спортивном директоре, а сразу в двух.



Большим претендентом на эту роль является Пол Митчелл, который сейчас трудится в "Монако" и семья которого живет в Манчестере.



Фаворитом сэра Дэйва Брейлсфорда, правой руки Рэтклиффа, является бывший спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд.



Дополняют шорт-лист "Юнайтед" Майкл Эдвардс, предшественник Уорда в "Ливерпуле", и Дэн Эшуорт из "Ньюкасла".



Однако Эдвардс не горит желанием возвращаться в клубный футбол и потребует себе зарплату не менее 10 миллионов фунтов в год, тогда как Эшуорт в данный момент полностью сосредоточен на своем нынешнем проекте.



Ключевую роль при назначении спортивного директора — или спортивных директоров — сыграет не столько Рэтклифф, сколько Жан-Клод Блан, который должен стать исполнительным директором "Юнайтед".