Мерфи раскритиковал Фернандеша за "нырок" против "Уигана"

Бруну Фернандеш Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи раскритиковал капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за заработанный пенальти в матче Кубка Англии против "Уигана".

Накануне "Юнайтед" одержал победу 0:2 в гостях у "Уигана", оформив выход в 4-й раунд Кубка Англии.

Несмотря на тотальное игровое преимущество над представителем Лиги Один, со свои вторым голом "красные дьяволы" затянули до 74-й минуты, когда Фернандеш реализовал пенальти, который сам и заработал.

Фернандеш бутсой зацепился за игравшего в подкате соперника, и рефери Энтони Тэйлор, не имея возможности обратиться к системе VAR, указал на 11-метровую отметку, однако Мерфи считает это решение ошибочным.

"Это ужасно. Это касается не только Фернандеша — мы видели несколько подобных случаев за последнее время, включая Жоту (против "Ньюкасла" 1 января)".

"Там есть лишь легкий небольшой контракт, и, к сожалению, мы ставим эти пенальти, чем поощряем игроков нырять без какого-либо контакта".

"Потому что там не было достаточного контакта, чтобы отправить его в полет. Игрок оставляет свою ногу на газоне и затем думает: "О, я лучше упаду".

"Он преувеличил свое падение. Это ужасное решение, а мы лишь поощряем нырки. Это поощряет игроков падать", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Мерфи, Уиган, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chlesea88 09.01.2024 14:10 # chlesea88
    котакбас

    (ответить)

  2. girasimus 09.01.2024 13:58 # girasimus
    Мерфи знает, как подорвать скумовских чертят.

    (ответить)

  3. empry 09.01.2024 13:39 # empry
    Мерфи в глаза долбится. Как и местные эксперты. Сам говорит, что был в штрафной контакт и сам же сокрушается, что дали пеналь. С каких пор сильный или слабый контакт определяет вероятность назначение пенальти? Игрок соперника помешал атакующему игроку совершить маневр и завалил того на газон в штрафной площади. Было нарушение. Подсекли Бруно во время финта. Там от такого подката даже если контакт был минимальный и еле заметный никто не устоял бы.

    (ответить)

  4. bely 09.01.2024 13:36 # bely
    Чистый пеналь,какие могут быть вопросы?
    Ливерные постоянно сунут свой шнобель,куда не просят.
    Мнение его,никому кроме подпёздышей разных,не интересно.

    (ответить)

  5. chelsiukpro 09.01.2024 13:19 # chelsiukpro
    включая Жоту (против "Ньюкасла" 1 января)".
    НЕЗАБУДУ ЭТОТ ЛИПЛВЫЙ ПЕНДАЛЬ И ПАДЕНИЕ ЖОПЫ!

    (ответить)

  6. narcot 09.01.2024 13:16 # narcot
    нахуя нашивка "fair play", если крыса ныряет?

    (ответить)

  7. steveg8 09.01.2024 13:14 # steveg8
    Мерфи прав. Старая школа.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: