Мерфи раскритиковал Фернандеша за "нырок" против "Уигана"
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи раскритиковал капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за заработанный пенальти в матче Кубка Англии против "Уигана".
Накануне "Юнайтед" одержал победу 0:2 в гостях у "Уигана", оформив выход в 4-й раунд Кубка Англии.
Несмотря на тотальное игровое преимущество над представителем Лиги Один, со свои вторым голом "красные дьяволы" затянули до 74-й минуты, когда Фернандеш реализовал пенальти, который сам и заработал.
Фернандеш бутсой зацепился за игравшего в подкате соперника, и рефери Энтони Тэйлор, не имея возможности обратиться к системе VAR, указал на 11-метровую отметку, однако Мерфи считает это решение ошибочным.
"Это ужасно. Это касается не только Фернандеша — мы видели несколько подобных случаев за последнее время, включая Жоту (против "Ньюкасла" 1 января)".
"Там есть лишь легкий небольшой контракт, и, к сожалению, мы ставим эти пенальти, чем поощряем игроков нырять без какого-либо контакта".
"Потому что там не было достаточного контакта, чтобы отправить его в полет. Игрок оставляет свою ногу на газоне и затем думает: "О, я лучше упаду".
"Он преувеличил свое падение. Это ужасное решение, а мы лишь поощряем нырки. Это поощряет игроков падать", — сообщил Мерфи talkSPORT.
09.01.2024 13:00
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Последние комментарии:
котакбас
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Мерфи знает, как подорвать скумовских чертят.
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Мерфи в глаза долбится. Как и местные эксперты. Сам говорит, что был в штрафной контакт и сам же сокрушается, что дали пеналь. С каких пор сильный или слабый контакт определяет вероятность назначение пенальти? Игрок соперника помешал атакующему игроку совершить маневр и завалил того на газон в штрафной площади. Было нарушение. Подсекли Бруно во время финта. Там от такого подката даже если контакт был минимальный и еле заметный никто не устоял бы.
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Чистый пеналь,какие могут быть вопросы?
Ливерные постоянно сунут свой шнобель,куда не просят.
Мнение его,никому кроме подпёздышей разных,не интересно.
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включая Жоту (против "Ньюкасла" 1 января)".
НЕЗАБУДУ ЭТОТ ЛИПЛВЫЙ ПЕНДАЛЬ И ПАДЕНИЕ ЖОПЫ!
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нахуя нашивка "fair play", если крыса ныряет?
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Мерфи прав. Старая школа.
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