Мерфи раскритиковал Фернандеша за "нырок" против "Уигана"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи раскритиковал капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за заработанный пенальти в матче Кубка Англии против "Уигана".

Накануне "Юнайтед" одержал победу 0:2 в гостях у "Уигана", оформив выход в 4-й раунд Кубка Англии.



Несмотря на тотальное игровое преимущество над представителем Лиги Один, со свои вторым голом "красные дьяволы" затянули до 74-й минуты, когда Фернандеш реализовал пенальти, который сам и заработал.



Фернандеш бутсой зацепился за игравшего в подкате соперника, и рефери Энтони Тэйлор, не имея возможности обратиться к системе VAR, указал на 11-метровую отметку, однако Мерфи считает это решение ошибочным.



"Это ужасно. Это касается не только Фернандеша — мы видели несколько подобных случаев за последнее время, включая Жоту (против "Ньюкасла" 1 января)".



"Там есть лишь легкий небольшой контракт, и, к сожалению, мы ставим эти пенальти, чем поощряем игроков нырять без какого-либо контакта".



"Потому что там не было достаточного контакта, чтобы отправить его в полет. Игрок оставляет свою ногу на газоне и затем думает: "О, я лучше упаду".



"Он преувеличил свое падение. Это ужасное решение, а мы лишь поощряем нырки. Это поощряет игроков падать", — сообщил Мерфи talkSPORT.



