"Тоттенхэм" согласовал покупку Дрэгушина

Раду Дрэгушин "Тоттенхэм" полностью согласовал приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина.

В предыдущие дни ходили слухи, что "Бавария" и "Наполи" пытаются увести Дрэгушина из под носа у "Тоттенхэма", однако им этого не удалось.

Как сообщает Sky Sport Germany, во вторник утром "Тоттенхэм" и "Дженоа" окончательно договорились о сделке стоимостью 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов) плюс бонусы.

Трансферный гуру Фабрицио Романо уточняет, что "Дженоа" также возьмет защитника "Тоттенхэма" Джеда Спенса в аренду до конца сезона.

Сейчас все стороны работают над оформлением сделки. 21-летний румын должен заключить со "шпорами" контракт до 2029 года.


Метки Дженоа, Дрэгушин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 12:00

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  1. chelsiukpro 09.01.2024 12:13 # chelsiukpro
    Цыган.... Глянем на него в АПЛ

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  2. drogba11cool 09.01.2024 12:04 # drogba11cool
    Молодой, белый и недорогой. А вот в Челси покупают черных и дорогих, знайте разницу.

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  3. gunnerlove 09.01.2024 12:03 # gunnerlove
    одним словом - румын

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