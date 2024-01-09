"Тоттенхэм" согласовал покупку Дрэгушина

"Тоттенхэм" полностью согласовал приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина.

В предыдущие дни ходили слухи, что "Бавария" и "Наполи" пытаются увести Дрэгушина из под носа у "Тоттенхэма", однако им этого не удалось.



Как сообщает Sky Sport Germany, во вторник утром "Тоттенхэм" и "Дженоа" окончательно договорились о сделке стоимостью 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов) плюс бонусы.



Трансферный гуру Фабрицио Романо уточняет, что "Дженоа" также возьмет защитника "Тоттенхэма" Джеда Спенса в аренду до конца сезона.



Сейчас все стороны работают над оформлением сделки. 21-летний румын должен заключить со "шпорами" контракт до 2029 года.