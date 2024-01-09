Почеттино рассказал о разговоре с Галлахером

Маурисио Почеттино и Конор Галлахер Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что разговаривал с Конором Галлахером о будущем английского полузащитника.

23-летний Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне и, как ожидается, во вторник вечером против "Мидлсбро" в Кубке Лиги вновь будет исполнять обязанности капитана.

Несмотря на это, боссы "Челси" открыты к предложениям насчет Галлахера в январе, что связано с непростой ситуацией насчет финансового фейр-плей и истекающим через 18 месяцев контрактом Конора.

Ранее Почеттино пытался отстраниться от этой ситуации, говоря, что все решится между клубов и игроком, однако в преддверии выезда на "Риверсайд" Маурисио все же признался, что имел разговор с Конором о будущем.

"Думаю, он великолепен, он хорошо трудится, он очень помогает клубу, нам и своим партнерам по команде".

"Мы довольны его игрой. У него есть преимущество, потому что он знает клуб. Он знает требования Премьер-Лиги. Мы так довольны им".

"Если вы хотите спросить меня, разговаривал ли я с Конором насчет его ситуации, то ответ "да".

"Как и в случае со всеми игроками, когда возникают слухи, всегда хорошо провести хороший разговор с игроком. То же самое Яном Матсеном, Андреем Сантосом и другими игроками".

"Думаю, тренерам всегда важно вести очень прямой, честный диалог со своими игроками. Так и должно быть в здоровых отношениях. Мы разговариваем насчет различных тем, и если нам будет, о чем сообщить, тогда мы сделаем это", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Галлахер, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 11:00

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  1. sausage 09.01.2024 11:36 # sausage
    Мы разговаривали) пздц. Почеттино всё ниже и ниже падает в глазах фанов Челси. Вот уж реальный куколд. Всё равно походу спортдиры-шарамыги там правят бал. Сначала освоили деньги Боэли, засрав пиндосу мозги, а теперь ищут пути, как выбраться из этого говна. И пох на результаты. А пакета там походу никто ни во что не ставит.

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