Почеттино рассказал о разговоре с Галлахером

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что разговаривал с Конором Галлахером о будущем английского полузащитника.

23-летний Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне и, как ожидается, во вторник вечером против "Мидлсбро" в Кубке Лиги вновь будет исполнять обязанности капитана.



Несмотря на это, боссы "Челси" открыты к предложениям насчет Галлахера в январе, что связано с непростой ситуацией насчет финансового фейр-плей и истекающим через 18 месяцев контрактом Конора.



Ранее Почеттино пытался отстраниться от этой ситуации, говоря, что все решится между клубов и игроком, однако в преддверии выезда на "Риверсайд" Маурисио все же признался, что имел разговор с Конором о будущем.



"Думаю, он великолепен, он хорошо трудится, он очень помогает клубу, нам и своим партнерам по команде".



"Мы довольны его игрой. У него есть преимущество, потому что он знает клуб. Он знает требования Премьер-Лиги. Мы так довольны им".



"Если вы хотите спросить меня, разговаривал ли я с Конором насчет его ситуации, то ответ "да".



"Как и в случае со всеми игроками, когда возникают слухи, всегда хорошо провести хороший разговор с игроком. То же самое Яном Матсеном, Андреем Сантосом и другими игроками".



"Думаю, тренерам всегда важно вести очень прямой, честный диалог со своими игроками. Так и должно быть в здоровых отношениях. Мы разговариваем насчет различных тем, и если нам будет, о чем сообщить, тогда мы сделаем это", — цитирует Почеттино Evening Standard.