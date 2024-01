Светская хроника за вторник

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за Амаду Онана. Джаррад Брантуэйт заинтересовал "Реал". Андреас Кристенсен может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отвергнет интерес из Премьер-Лиги и перейдет в "Реал" по окончании сезона. (Daily Mail)



"Арсенал" готов выкупить крайнего защитника "Байера" Джереми Фримпонга за отступные в 34 миллионов фунтов. (Bild)



Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт находится на радаре у "Реала". (Daily Mail)



"Арсенал" ведет "интенсивные переговоры" с "Эвертоном" о покупке полузащитника Амаду Онана. (Sacha Tavolieri)



В переговоры насчет Амаду Онана также вступил "Манчестер Юнайтед". (Football Transfers)



ПСВ обратился к "Юнайтед" насчет аренды вингера Факундо Пельистри, которого также хочет "ЛА Гэлакси". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" и "Астон Вилла" заинтересованы в нападающем "Лилля" Джонатане Дэвиде. (Football Transfers)



Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен находится на радаре у "Ньюкасла". (Football Insider)



Вингер "Ливерпуля" Фабиу Карвалью будет арендован "Халлом" из Чемпионшипа. (The Athletic)



"Ливерпуль" готов поспорить с "Арсеналом" за вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. (Fichajes)



"Вулверхэмптон" договаривается насчет аренды нападающего "Вест Хэма" Данни Ингса. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" заинтересован в нападающем ПСЖ Уго Экитике. (L'Equipe)



"Брайтон" собирается приобрести 19-летнего левого защитника "Боки Хуниорс" Валентина Барко за 8.6 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Аль-Иттифак" не получал никаких запросов или предложений насчет полузащитника Джордана Хендерсона. (Ben Jacobs)



Другое



Новым главным тренером "Бирмингема" вместо Уэйна Руни стал Тони Мобрей. (The Guardian)



Жозе Моуриньо может покинуть должность главного тренера "Ромы" в конце сезона. (Foot Mercato)



Инвестиционная фирма 777 Partners предоставила "Эвертону" еще 50 млн. фунтов, продолжая ожидать согласованию сделки по покупке клуба. (The Athletic)



Матч 3-го раунда Кубка Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в минувшее воскресенье посмотрела рекордная аудитория в 7.6 млн. фунтов по британскому каналу BBC One. (BBC)



Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет. (BBC)



16-летний игрок "Гримсби" Кэмерон Уолш умер вместе со своим отцом Дэйвом в результате "трагического инцидента". (The Sun)