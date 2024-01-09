Артета разрешил игрокам "Арсенала" взять в Дубай жен и подруг
Наставник "Арсенала" Микель Артета разрешил игрокам взять своих жен и подруг на тренировочный сбор в Дубай.
Как и у всех остальных команд Премьер-Лиги, у "Арсенала" будут зимние каникулы в этом месяце. "Канониры" не будут играть матчи, но тренироваться не перестанут.
Уже во вторник Артета увозит в Дубай свою команду, одержавшую лишь одну победу в семи последних матчах во всех соревнованиях и вылетевшую из Кубка Англии.
По информации Daily Mail, Артета разрешил игрокам отправиться в ОАЭ вместе со своими семьями. Микель надеется, что присутствие рядом любимых улучшит атмосферу и поможет команде найти выход из кризиса.
Добавим, помимо вылета из Кубка Англии, "Арсенал" также утратил лидерство в Премьер-Лиге и сейчас уступает располагающемуся на вершине "Ливерпулю" пять очков. Как раз "Ливерпуль" и выбил "канониров" из старейшего футбольного турнира.
09.01.2024 09:00
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принимаются любые шутки насчет...
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Леол, кого вы обманываете?!)
У игроков этого никчёмного гейклуба только парни.
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