Артета разрешил игрокам "Арсенала" взять в Дубай жен и подруг

Наставник "Арсенала" Микель Артета разрешил игрокам взять своих жен и подруг на тренировочный сбор в Дубай.

Как и у всех остальных команд Премьер-Лиги, у "Арсенала" будут зимние каникулы в этом месяце. "Канониры" не будут играть матчи, но тренироваться не перестанут.



Уже во вторник Артета увозит в Дубай свою команду, одержавшую лишь одну победу в семи последних матчах во всех соревнованиях и вылетевшую из Кубка Англии.



По информации Daily Mail, Артета разрешил игрокам отправиться в ОАЭ вместе со своими семьями. Микель надеется, что присутствие рядом любимых улучшит атмосферу и поможет команде найти выход из кризиса.



Добавим, помимо вылета из Кубка Англии, "Арсенал" также утратил лидерство в Премьер-Лиге и сейчас уступает располагающемуся на вершине "Ливерпулю" пять очков. Как раз "Ливерпуль" и выбил "канониров" из старейшего футбольного турнира.