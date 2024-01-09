Почеттино предостерег "Челси" насчет отсутствия VAR в матче с "Мидлсбро"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино предостерег свою команду насчет отсутствия системы VAR в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Мидлсбро".

Поскольку "Риверсайд", стадион выступающего в Чемпионшипе "Мидлсбро", не оборудован VAR, Футбольная Лига решила провести все четыре полуфинальных матча без этой технологии.

Почеттино считает, что отсутствие VAR сделает игру другой, ведь решения рефери в поле будут окончательными. Маурисио хочет, чтобы его игроки помнили об этом.

"Там нет VAR. Это та вещь, насчет которой нам нужно быть осторожными. Обычно мы настроены на игру с VAR. Нам нужно быть осторожными насчет этого".

"Нам нужен другой подход. Нам нужно подстроиться. Потому что здесь есть только рефери, который будет принимать решения".

"Игра отличается в зависимости от того, играешь ты с VAR или без. Я не говорю, хуже или лучше, но она другая. В этом отношении нам нужно быть умными", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки VAR, Кубок Лиги, Мидлсбро, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 08:00

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  1. gucman 09.01.2024 08:16 # gucman
    Заметил, что игроки фолят намного жестче в играх КЛ (где нет ВАРа)

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