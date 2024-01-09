Матсен направляется в Германию
Защитник "Челси" Ян Матсен направляется в Германию, чтобы завершить свой переход в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
Матсен отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, и это помогло ему осознать, что лучшим вариантом для него будет покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, хотя "синие" были открыты к расставанию с Яном еще прошлым летом.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Матсен еще несколько дней назад дал свое согласие на переход в "Боруссию", которая сейчас договорилась и с "Челси".
Уже во вторник Матсен прибудет в Германию, чтобы на следующий день пройти медобследование. "Боруссия" возьмет 21-летнего голландца в аренду до конца сезона с полным покрытием зарплаты.
Sky Sport Germany добавляет, что в данный момент включение в арендную сделку опции по выкупу не планируется, хотя это еще может измениться до официального подтверждения трансфера.
09.01.2024 07:00
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