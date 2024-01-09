Защитник "Челси" Ян Матсен направляется в Германию, чтобы завершить свой переход в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.

Матсен отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, и это помогло ему осознать, что лучшим вариантом для него будет покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, хотя "синие" были открыты к расставанию с Яном еще прошлым летом.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Матсен еще несколько дней назад дал свое согласие на переход в "Боруссию", которая сейчас договорилась и с "Челси".



Уже во вторник Матсен прибудет в Германию, чтобы на следующий день пройти медобследование. "Боруссия" возьмет 21-летнего голландца в аренду до конца сезона с полным покрытием зарплаты.



Sky Sport Germany добавляет, что в данный момент включение в арендную сделку опции по выкупу не планируется, хотя это еще может измениться до официального подтверждения трансфера.