Тен Хаг: "Относимся к Кубку Англии серьезно"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что его команда самым серьезным образом относится к Кубку Англии.
В понедельник вечером "Юнайтед" одержал победу 0:2 над представителем Лиги Один "Уиганом", благодаря чему вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
Дальше "Юнайтед" предстоит сыграть с "Истли", который не входит в систему профессиональных английских лиг, или "Ньпортом", выступающим в Лиге Два, однако Тен Хаг заранее обещает играть сильным составом и с правильным настроем, как это было против "Уигана".
"Это очень важное соревнование, которое каждый хочет выиграть. Каждый тренер стремится его выиграть, и мы относимся к нему серьезно".
"У нас так много травмированных и заболевших, но мы все равно выставили сильный состав. Это был хороший состав, поэтому мы были уверены в себе и чувствовали, что должны выиграть этот матч".
"Никогда нельзя недооценивать своего соперника, особенно эту команду. Ты знаешь, что они будут сражаться за свои жизни, потому что это матч их жизней. Мы отнеслись к матчу очень хорошо", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
09.01.2024 06:00
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