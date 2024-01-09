"Юнайтед" легко переиграл "Уиган" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в 4-й раунд Кубка Англии, одержав победу 0:2 в гостях у аутсайдера Лиги Один "Уигана".

Относительно поражения 2:1 от "Ноттингем Форест" 30 декабря из стартового состава "красных дьяволов" пропали Кристиан Эриксен и Антони, вместо которых вышли Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд.



"Уиган" создал голевой момент уже на третьей минуте, но Андре Онана не позволил отличиться Тело Осгору. Вскоре "Юнайтед" ответил ударом с рикошетом Маркуса Рэшфорда — Сэм Тикл сыграл под стать своему камерунскому визави.



Гости принялись нагнетать давление и уже на 22-й минуте открыли счет. Удар Рэшфорда из пределов штрафной был заблокирован, но Маркус снова завладел мячом и отбросил его за пределы площадки, откуда приложился Диогу Далот — 0:1.



В остатке первого тайма "Юнайтед" доминировал над "Уиганом" и создал еще несколько моментов, включая дальний удар Алехандро Гарначо в перекладину на 40-й минуте.



После перерыва "дьяволы" продолжили пристреливаться, но чаще всего мяч у них не шел в створ.



В итоге гостям помог стандарт. На 72-й минуте Бруну Фернандеш заработал пенальти, зацепившись бутсой за ногу игравшего в подкате соперника, и сам же его реализовал — 0:2.



В остатке матча "Юнайтед" не переставал атаковать, но забить больше не смог.



"Юнайтед" одержал комфортную победу, хотя мог выигрывать гораздо крупнее, учитывая более трех десятков ударов. Далее "дьяволы" сразятся с "Ньюпортом" или "Истли".



"Уиган" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:1)



Голы: Далот 22, Фернандеш 74 (пен).



"Уиган": Тикл, Сессеньон, Моррисон, Хьюз, Кларк, Адико, Шоу (Смит 78), Джонс (Макманаман 78), Осгор, Годо (Лэнг 90), Хамфрис (Мадженнис 59).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот (Камбвала 83), Эванс, Варан, Ван-Биссака, Мактоминей, Майну, Гарначо (Пельистри 87), Фернандеш, Хейлунд (Межбри 90), Рэшфорд (Форсон 90).