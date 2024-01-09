"Юнайтед" легко переиграл "Уиган" в Кубке Англии

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в 4-й раунд Кубка Англии, одержав победу 0:2 в гостях у аутсайдера Лиги Один "Уигана".

Относительно поражения 2:1 от "Ноттингем Форест" 30 декабря из стартового состава "красных дьяволов" пропали Кристиан Эриксен и Антони, вместо которых вышли Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд.

"Уиган" создал голевой момент уже на третьей минуте, но Андре Онана не позволил отличиться Тело Осгору. Вскоре "Юнайтед" ответил ударом с рикошетом Маркуса Рэшфорда — Сэм Тикл сыграл под стать своему камерунскому визави.

Гости принялись нагнетать давление и уже на 22-й минуте открыли счет. Удар Рэшфорда из пределов штрафной был заблокирован, но Маркус снова завладел мячом и отбросил его за пределы площадки, откуда приложился Диогу Далот — 0:1.

В остатке первого тайма "Юнайтед" доминировал над "Уиганом" и создал еще несколько моментов, включая дальний удар Алехандро Гарначо в перекладину на 40-й минуте.

После перерыва "дьяволы" продолжили пристреливаться, но чаще всего мяч у них не шел в створ.

В итоге гостям помог стандарт. На 72-й минуте Бруну Фернандеш заработал пенальти, зацепившись бутсой за ногу игравшего в подкате соперника, и сам же его реализовал — 0:2.

В остатке матча "Юнайтед" не переставал атаковать, но забить больше не смог.

"Юнайтед" одержал комфортную победу, хотя мог выигрывать гораздо крупнее, учитывая более трех десятков ударов. Далее "дьяволы" сразятся с "Ньюпортом" или "Истли".

"Уиган" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:1)

Голы: Далот 22, Фернандеш 74 (пен).

"Уиган": Тикл, Сессеньон, Моррисон, Хьюз, Кларк, Адико, Шоу (Смит 78), Джонс (Макманаман 78), Осгор, Годо (Лэнг 90), Хамфрис (Мадженнис 59).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот (Камбвала 83), Эванс, Варан, Ван-Биссака, Мактоминей, Майну, Гарначо (Пельистри 87), Фернандеш, Хейлунд (Межбри 90), Рэшфорд (Форсон 90).


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2024 01:05

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  1. dexter 09.01.2024 01:44 # dexter
    Е6ало квадратное, ты уже прошел курс подготовки?)
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  2. kukuruzko 09.01.2024 01:42 # kukuruzko
    молодцы лемасики

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  3. moneymaker 09.01.2024 01:34 # moneymaker
    Че там по подзалупси?

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  4. girasimus 09.01.2024 01:30 # girasimus
    Манкам халява за халявой)

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  5. narcot 09.01.2024 01:12 # narcot
    На фоне морозов замерзают европейские города - Solnechnogorsk, Lobnia, Chimki, Balashikha, Lubierce, Podolsk, Naro-Fominsk, Czechov...

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