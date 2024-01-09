Адебайор считает, что Осимхен готов для Премьер-Лиги

Экс-игрок "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор считает, что нападающий Виктор Осимхен обладает всеми необходимыми качествами, чтобы заиграть в Премьер-Лиге.

В предыдущие недели и месяцы пресса наперебой сообщала об интересе к Осимхену со стороны грандов Премьер-Лиги, прежде всего — "Челси". Недавно Виктор заключил новый контракт с "Наполи", но это лишь может отложить его трансфер до грядущего лета.



Адебайор убежден, что 25-летний нигериец уже готов к Премьер-Лиге и способен стать достойным преемником легенды "Челси" Дидье Дроба.



"Он обладает правильным настроем, характером и целеустремленностью, чтобы преуспеть здесь. Я молюсь за то, чтобы он приехал в Премьер-Лигу и показал, на что способен".



"Премьер-Лига — самая сложная и лучшая лига в мире. Осимхен уже проявил себя в Италии, и я думаю, это правильное время, чтобы перебраться в Англию, заменить своего идола в лице Дрогба и творить красивые вещи".



"Он обладает всем необходимым, чтобы написать свою главу истории в Англии, как это сделал Дрогба", — сообщил Адебайор BBC.