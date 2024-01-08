Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Центральны матчем этого раунда турнира станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

Помимо пары "Тоттенхэма" и "Сити", еще несколько представителей Премьер-Лиги сыграют друг с другом. Например, "Челси" сразится с "Астон Вилой", "Шеффилд Юнайтед" — с "Брайтоном", "Фулхэм" — с "Ньюкаслом".

Матчи 4-го раунда запланированы на уикенд 27-28 января. До тех пор некоторым командам еще предстоят переигровки матчей 3-го раунда.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Уотфорд — Саутгемптон
Блэкберн — Рексем
Борнмут — Суонси
Вест Бромвич — Брентфорд / Вулверхэмптон
Вест Хэм / Бристоль Сити — Ноттингем Форест / Блэкпул
Лестер — Халл / Бирмингем
Шеффилд Уэнсдей — Ковентри
ЧелсиАстон Вилла
Ипсвич — Мейдстон
Ливерпуль — Норвич / Бристоль Роверс
ТоттенхэмМанчестер Сити
Лидс — Плимут
Кристал Пэлас / ЭвертонЛутон / Болтон
Ньюпорт / Истли — Уиган / Манчестер Юнайтед
Шеффилд ЮнайтедБрайтон
ФулхэмНьюкасл


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2024 23:20

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