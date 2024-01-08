Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Центральны матчем этого раунда турнира станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".
Помимо пары "Тоттенхэма" и "Сити", еще несколько представителей Премьер-Лиги сыграют друг с другом. Например, "Челси" сразится с "Астон Вилой", "Шеффилд Юнайтед" — с "Брайтоном", "Фулхэм" — с "Ньюкаслом".
Матчи 4-го раунда запланированы на уикенд 27-28 января. До тех пор некоторым командам еще предстоят переигровки матчей 3-го раунда.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Уотфорд — Саутгемптон
Блэкберн — Рексем
Борнмут — Суонси
Вест Бромвич — Брентфорд / Вулверхэмптон
Вест Хэм / Бристоль Сити — Ноттингем Форест / Блэкпул
Лестер — Халл / Бирмингем
Шеффилд Уэнсдей — Ковентри
Челси — Астон Вилла
Ипсвич — Мейдстон
Ливерпуль — Норвич / Бристоль Роверс
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Лидс — Плимут
Кристал Пэлас / Эвертон — Лутон / Болтон
Ньюпорт / Истли — Уиган / Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед — Брайтон
Фулхэм — Ньюкасл
08.01.2024 23:20
Просмотров: 386
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Придется попыхтеть парням! Но победим 80%
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий