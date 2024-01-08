В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Центральны матчем этого раунда турнира станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

Помимо пары "Тоттенхэма" и "Сити", еще несколько представителей Премьер-Лиги сыграют друг с другом. Например, "Челси" сразится с "Астон Вилой", "Шеффилд Юнайтед" — с "Брайтоном", "Фулхэм" — с "Ньюкаслом".



Матчи 4-го раунда запланированы на уикенд 27-28 января. До тех пор некоторым командам еще предстоят переигровки матчей 3-го раунда.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Уотфорд — Саутгемптон

Блэкберн — Рексем

Борнмут — Суонси

Вест Бромвич — Брентфорд / Вулверхэмптон

Вест Хэм / Бристоль Сити — Ноттингем Форест / Блэкпул

Лестер — Халл / Бирмингем

Шеффилд Уэнсдей — Ковентри

Челси — Астон Вилла

Ипсвич — Мейдстон

Ливерпуль — Норвич / Бристоль Роверс

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Лидс — Плимут

Кристал Пэлас / Эвертон — Лутон / Болтон

Ньюпорт / Истли — Уиган / Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед — Брайтон

Фулхэм — Ньюкасл