Гомес: "Ливерпуль" обладает желанием сделать покер"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заявил, что его команда полна желания преуспеть на всех четырех фронтах.

Благодаря победе 0:2 в гостях у "Арсенала" в минувшее воскресенье "Ливерпуль" вышел в 4-й раунд Кубка Англии. Также "красные" лидируют в Премьер-Лиге и достигли 1/8 финала Лиги Европы с 1/2 финала Кубка Лиги.



Гомес не хочет рассуждать о перспективе завоевания сразу четырех трофеев, но уверяет, что "Ливерпуль" обладает "огнем", чтобы этот сезон получился максимально успешным.



"Мы не хотим вскружить себе голову. Все мы просто полны желания и хотим как можно лучше провести сезон".



"Мы лишь можем двигаться матч за матчем. Знаю, это клише, но у нас есть желание и платформа, от которой можно отталкиваться".



"Нет ничего, что мы могли бы воспринимать как само собой разумеющееся. Как мы знаем по прошлому сезону, этот путь не всегда бывает гладким. У нас возникали трудности, но мы использовали их и научились благодаря им. Поэтому мы должны продолжать двигаться, и посмотрим, куда нас это заведет".



"В этой команде определенно есть сплоченность. В этой команде определенно есть свежесть и огонь", — цитирует Гомеса The Independent.