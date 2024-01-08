"Тоттенхэм" надеется подписать Дрэгушина на этой неделе

"Тоттенхэм" надеется согласовать приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина уже на этой неделе.

Ранее в понедельник в Лондон прилетел нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, чтобы уладить формальности, связанные со своим переходом в "Тоттенхэм" на правах аренды.



В Северном Лондоне надеются, что сразу за Вернером их клуб оформит и переход Дрэгушина, несмотря на то, что интерес к Раду также проявили "Наполи" и "Бавария".



Как сообщает Daily Mail, в данный момент "Тоттенхэм" предлагает за Дрэгушина 21 миллион фунтов, тогда как "Дженоа" хочет 26 млн. фунтов. Компромисс по 21-летнему румыну может быть найден со дня на день, сообщает Daily Mail.



Дрэгушин только прошлым летом был выкуплен "Дженоа" у "Ювентуса", сезон 2022/23 отыграв на правах аренды и сделав свой вклад в выход генуэзцев в Серию А.