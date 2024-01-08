Почеттино сообщил, что Нкунку остается в лазарете

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Кристофер Нкунку все еще травмирован.

Вернувшись в строй после операции на колене, Нкунку успел сыграть только четыре матча. Кристофер пропустил победу 4:0 над "Престоном" в Кубке Англии в минувшую субботу.



Не сыграет Нкунку и против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Лиги во вторник, однако затем 26-летний француз может вернуться.



"Это не связано с его предыдущей травмой, это другая проблема. Это небольшая проблема с бедром, не с коленом. Мы осторожны с ним, потому что шесть месяцев назад он перенес тяжелую травму и успел сыграть считанное количество матчей".



"Он не примет участия в завтрашнем матчем. Что касается субботы, то еще посмотрим. Мы не уверены. Мы должны быть осторожны", — цитирует Почеттино Evening Standard.