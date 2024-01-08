Почеттино сообщил, что Нкунку остается в лазарете
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Кристофер Нкунку все еще травмирован.
Вернувшись в строй после операции на колене, Нкунку успел сыграть только четыре матча. Кристофер пропустил победу 4:0 над "Престоном" в Кубке Англии в минувшую субботу.
Не сыграет Нкунку и против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Лиги во вторник, однако затем 26-летний француз может вернуться.
"Это не связано с его предыдущей травмой, это другая проблема. Это небольшая проблема с бедром, не с коленом. Мы осторожны с ним, потому что шесть месяцев назад он перенес тяжелую травму и успел сыграть считанное количество матчей".
"Он не примет участия в завтрашнем матчем. Что касается субботы, то еще посмотрим. Мы не уверены. Мы должны быть осторожны", — цитирует Почеттино Evening Standard.
08.01.2024 21:00
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