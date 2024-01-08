Хендерсон предложен "Баварии" и "Байеру"

Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон предложил свои услуги "Баварии" и "Байеру".

Хендерсон только прошлым летом присоединился к "Аль-Иттифаку", перебравшись из "Ливерпуля" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



Несмотря на зарплату в 700,000 фунтов в неделю, Хендерсон не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, что связано с местным образом жизни, жарким климатом, низкой посещаемостью матчей и удручающими результатами "Аль-Иттифака".



33-летний англичанин отчаянно хочет вернуться в Европу в зимнее трансферное окно и готов рассмотреть различные варианты, в том числе за пределами Премьер-Лиги.



По информации talkSPORT, представляющие Бундеслигу "Бавария" и "Байер" находятся среди клубов, которым были предложены услуги Хендерсона.



Впрочем, "Аль-Иттифак" не хочет продавать Хендерсона или отпускать его в аренду, а огромная зарплата Джордана означает, что очень малое количество клубов может себе его позволить.