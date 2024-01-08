Тоуни чувствует, что он в долгу перед "Брентфордом"

Нападающий "Брентфорд" Айвен Тоуни сделал большой намек на то, что не уйдет из клуба в это трансферное окно.

Согласно слухам, завершающий отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию Тоуни является большой трансферной целью для "Арсенала" на январь.



Однако Айвен чувствует, что находится в долгу перед своим главным тренером Томасом Франком, болельщиками "Брентфорда" и всем клубом, которые его поддерживали на протяжении всех этих месяцев.



"Томас Франк оказал мне лишь наибольшую помощь, о которой я мог просить".



"Как и весь клуб, организуя дополнительные занятия для меня и тратя свое время на тренировки со мной в дождь, хотя они не были обязаны это делать".



"Я должен многое им отплатить, и мне не терпится постараться сделать это".



"Фанаты меня поддерживали. Даже когда меня не было на их матчах, они распевали мое имя. Мой друг прислал мне видео, как фанаты распевают мое имя. У меня пробежали мурашки, когда я увидел, что они по-прежнему меня поддерживают, хотя меня там нет", — сообщил Тоуни Sky Sports.