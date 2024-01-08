Шер продлил контракт с "Ньюкаслом" до 2025 года

Защитник Фабиан Шер продлил свой контракт с "Ньюкаслом" на один год — до лета 2025.

Шер выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из испанского "Депортиво" в июле 2018. С тех пор Фабиан сыграл 169 матчей и забил 11 голов за "сорок".



В свои 32 года швейцарец остается ключевым игроком "Ньюкасла", выходя в стартовом составе на все 20 матчей команды Эдди Хау в этом сезоне Премьер-Лиги.



Контракт Шера должен был истечь уже в конце этого сезона, однако клуб с "Сент-Джеймс Парк" продлил сотрудничество с Фабианом на кампанию 2024/25.



"Фабиан превосходно выступает за нас. С момента, как я пришел в этот футбольный клуб, он является эталоном стабильности и сыграл важную роль в нашем успехе".



"Он очень хорошо обороняется, но он также обладает огромным талантом в плане игры с мячом, поэтому мы довольны, что он продлил свое пребывание здесь", — сообщил Хау.