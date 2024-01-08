Тоуни уверен, что будет играть не хуже после дисквалификации

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни уверен, что после своего возвращения сможет заиграть не хуже, чем в прошлом сезоне.

17 января Тоуни завершит отбывать свою дисквалификацию на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки. Айвен с нетерпением ждет этого момента.



В прошлом сезоне Тоуни наколотил 21 мяч во всех соревнованиях за "Брентфорд", и Айвен не сомневается, что сохранит свою высокую результативность.



"Я буду голоднее, мое состояние сейчас лучше. Я провел некоторое время вне игры, но меня подстегивает, когда люди говорят: "Он будет уже не тот, что прежде". Поэтому посмотрите и убедитесь сами".



"Это их мнение, а у меня свое мнение, и ничто меня по-настоящему не тревожит. Я так долго отсутствовал, но я знаю, что способен сразу же начать хорошо играть. У каждого свое мнение, но такова жизнь. Мнение каждого не является фактом".



"Прежде было много случаев, когда люди говорили какие-то вещи насчет меня, а затем я делал то, на что способен, и заставлял их съесть свои слова. Я практически уверен, что так будет и на сей раз".



"Мне просто важно вернуться как можно сильнее. Я знаю, что у меня есть короткое время, чтобы обрести свою форму, но я уверен, что справлюсь".



"Я способен на это. Я настроен вернуться и сразу заиграть. Я хочу играть на высочайшем уровне, что только возможен для меня, и снова наслаждаться футболом", — сообщил Тоуни Sky Sports.