Артета опасается, что у "Арсенала" возникла "психологическая проблема"
Рулевой "Арсенала" Микель Артета опасается, что реализация моментов становится "психологической проблемой" для его команды.
В воскресенье вечером "Арсенал" потерпел свое третье поражение подряд, уступив дома "Ливерпулю" со счетом 0:2 и вылетев из Кубка Англии.
В этих трех проигранных матчах "канониры" нанесли 61 удар и забили только один гол, и Артета опасается, что у его команды возник некий психологический блок.
"Наверное, это так. Особенно после сегодня — больше, чем после "Фулхэма" или "Вест Хэма" перед этим. Поэтому я думаю, что нам нужна перезагрузка".
"Это очень сложно. Но если бы команда давала соперникам себя задавить и не играла бы хорошо, не заслуживая побед в матчах, я бы переживал гораздо больше. Я все равно переживаю, потому что я люблю побеждать, и мы должны выигрывать гораздо больше матчей. Это та вещь, которую мы должны изменить и которой требуется перезагрузка", — цитирует Артету The Guardian.
08.01.2024 11:00
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С Пэлас и лесниками перезагрузятся, а там ждите опять в гости Ливерпуль)
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