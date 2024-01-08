Артета опасается, что у "Арсенала" возникла "психологическая проблема"

Микель Артета Рулевой "Арсенала" Микель Артета опасается, что реализация моментов становится "психологической проблемой" для его команды.

В воскресенье вечером "Арсенал" потерпел свое третье поражение подряд, уступив дома "Ливерпулю" со счетом 0:2 и вылетев из Кубка Англии.

В этих трех проигранных матчах "канониры" нанесли 61 удар и забили только один гол, и Артета опасается, что у его команды возник некий психологический блок.

"Наверное, это так. Особенно после сегодня — больше, чем после "Фулхэма" или "Вест Хэма" перед этим. Поэтому я думаю, что нам нужна перезагрузка".

"Это очень сложно. Но если бы команда давала соперникам себя задавить и не играла бы хорошо, не заслуживая побед в матчах, я бы переживал гораздо больше. Я все равно переживаю, потому что я люблю побеждать, и мы должны выигрывать гораздо больше матчей. Это та вещь, которую мы должны изменить и которой требуется перезагрузка", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2024 11:00

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  1. sausage 08.01.2024 11:07 # sausage
    С Пэлас и лесниками перезагрузятся, а там ждите опять в гости Ливерпуль)

    (ответить)

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