"Арсенал" установил цену за Нкетиа

Эдди Нкетиа "Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа в этом месяце только за 30 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Star, "Арсенал" уже установил цену за Нкетиа, но отпустит Эдди только после того, как сам обзаведется новым нападающим.

На радаре у "канониров" находятся Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Доминик Соланке из "Борнмута". На "Эмирейтс" считают, и тот, и другой стал бы "апгрейдом" относительно Нкетиа.

24-летний Нкетиа никогда не впечатлял своей результативностью, забив только 38 голов в 157 матчах за "Арсенал". Однако Эдди очень хочет видеть у себя "Кристал Пэлас".


Метки Арсенал, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2024 10:00

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  1. chelsea88 08.01.2024 10:16 # chelsea88
    Очередное говнище из академии гейклуба.
    Наxyй бы кому он упал за 30кк.

    (ответить)

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