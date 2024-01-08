"Арсенал" установил цену за Нкетиа

"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа в этом месяце только за 30 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Star, "Арсенал" уже установил цену за Нкетиа, но отпустит Эдди только после того, как сам обзаведется новым нападающим.



На радаре у "канониров" находятся Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Доминик Соланке из "Борнмута". На "Эмирейтс" считают, и тот, и другой стал бы "апгрейдом" относительно Нкетиа.



24-летний Нкетиа никогда не впечатлял своей результативностью, забив только 38 голов в 157 матчах за "Арсенал". Однако Эдди очень хочет видеть у себя "Кристал Пэлас".