"Арсенал" установил цену за Нкетиа
"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа в этом месяце только за 30 миллионов фунтов.
Как сообщает Daily Star, "Арсенал" уже установил цену за Нкетиа, но отпустит Эдди только после того, как сам обзаведется новым нападающим.
На радаре у "канониров" находятся Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Доминик Соланке из "Борнмута". На "Эмирейтс" считают, и тот, и другой стал бы "апгрейдом" относительно Нкетиа.
24-летний Нкетиа никогда не впечатлял своей результативностью, забив только 38 голов в 157 матчах за "Арсенал". Однако Эдди очень хочет видеть у себя "Кристал Пэлас".
08.01.2024 10:00
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Очередное говнище из академии гейклуба.
Наxyй бы кому он упал за 30кк.
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