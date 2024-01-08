Артета отреагировал на призывы купить нападающего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на призывы болельщиков своего клуба купить нападающего.

В воскресном матче Кубка Англии против "Ливерпуля" подопечные Артеты нанесли 18 ударов, но не забили ни одного гола и потерпели поражение 0:2, вылетев из турнира.



"Арсенал" из-за травмы не мог рассчитывать на Габриэля Жезуса, тогда как у Кая Хаверца и Букайо Сака совершенно сбился прицел. Кажется, приглашение забивного нападающего просто напрашивается, однако Артета опасается, что ему придется расстроить фанатов, которых он призывает не отворачиваться от имеющихся игроков.



"В данный момент это не выглядит реалистично. Моя работа в том, чтобы улучшать наших игроков и стараться улучшать результаты с имеющимися игроками".



"Я умоляю болельщиков поддерживать команду, как они это делают в столь сложные моменты. Оставайтесь верны тем, кто у нас есть. Они невероятно хороши. Иначе они бы не сделали то, что сделали сегодня и на "Энфилде". Оставайтесь верны им".



"Это именно то, в чем они нуждаются. Им важно чувствовать себя важными и чувствовать поддержку. С таким настроем они не заслуживают ничего другого. Таково мое мнение", — цитирует Артету Evening Standard.