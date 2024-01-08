Клопп ничего не знает о желании Хендерсона вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ничего не знает о желании своего бывшего капитана Джордана Хендерсона вернуться в Премьер-Лигу.

На днях в прессе появилась информация, что Хендерсон, прошлым летом сменивший "Ливерпуль" на "Аль-Иттифак", не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, несмотря на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



Утверждалось, что Хендерсон хочет уже в январе вернуться в Премьер-Лигу, однако лично Клоппу 33-летний англичанин такого не говорил, хотя они продолжают общаться.



"Разве Хендо созывал пресс-конференцию и говорил то или это? Ааа, об этом только написано! Для меня это значит, что этого не существует".



"Он мне не звонил! Вообще-то, мы разговаривали, но не об этом. Поэтому мне особо нечего сказать об этом", — сообщил Клопп Sky Sports.