Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" не удается продать Каземиро. Джуд Беллингем назван самым дорогим футболистом в мире. Автобус "Ливерпуля" проехал на красный цвет. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Милан" просматривают защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (RMC Sport)



"Юнайтед" не удается найти покупателей на полузащитника Каземиро из-за зарплаты 31-летнего бразильца в 350,000 фунтов в неделю. (The Sun)



"Эвертон" установил цену в 60 млн. фунтов за полузащитника Амаду Онана, которым интересуется "Арсенал". (Football Insider)



"Арсенал" проявил интерес к защитнику "Милана" Фикайо Томори. (Football Transfers)



"Бавария" не собирается покупать защитника "Челси" Трево Чалобу в январе. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси" следят за вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олисе. (Football Insider)



"Сити" рассматривает Лукаса Пакету из "Вест Хэма" и Флориана Вирца из "Байера" на замену покидающему клуб полузащитнику Калвину Филлипсу. (The Athletic)



"Ювентус" выбыл из числа претендентов на Филлипса, но "Ньюкасл" сохраняет интерес к Калвину. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" может быть открыт к предложениям насчет полузащитника Шона Лонгстаффа. (The Sun)



"Ливерпуль" может получить семизначную сумму, если "Аль-Иттифак" продаст полузащитника Джордана Хендерсона. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" хочет центрального защитника "Севильи" Лоика Баде. (El Chiringuito)



"Наполи" сражается с "Тоттенхэмом" за защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина. (ESPN)



"Тоттенхэм" отозвал Джеда Спенса из аренды в "Лидсе" и готов выслушать предложения насчет 23-летнего защитника. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" заинтересован в нападающем "Вест Хэма" Данни Ингсе. (Daily Mail)



"Вест Хэм" попытается купить защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена, если продаст Найефа Агерда в Саудовскую Аравию. (The Guardian)



"Шеффилд Юнайтед" хочет пригласить голкипера "Лестера" Данни Уорда. (The Sun)



Другое



Нападающий Айвен Тоуни сделал хет-трик в товарищеском матче "Брентфорда" за закрытыми дверьми. (Daily Mail)



В раздевалке "Юнайтед" возник раскол. Часть игроков потеряли веру в главного тренера Эрика Тен Хага. (The Athletic)



Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем был назван самым дорогим футболистом в мире — 231 млн. фунтов. (The Sun)



Автобус "Ливерпуля" проехал на красный сигнал светофора, спеша на матч Кубка Англии против "Арсенала". (Daily Mail)