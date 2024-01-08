Артета подтвердил потерю Жезуса

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что травма Габриэля Жезуса не носит серьезного характера.

Жезус не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля", о чем прессе стало известно еще за несколько часов до воскресной игры.



После поражения со счетом 0:2 Артета подтвердил, что у Жезуса вновь разболелось колено, операцию на котором Габриэль перенес прошлым летом. Но пока Микель не может дать прогноз насчет сроков по возвращению 26-летнего бразильца в строй.



"Он почувствовал боль в своем колене, поэтому мы провели обследование и что-то обнаружили. Надеюсь, это не настолько значительно. Но это то же самое колено, поэтому мы обязаны исключить любой риск. Надеюсь он не выбыл надолго", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".