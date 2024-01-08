Клопп "супергордится" "Ливерпулем" после победы над "Арсеналом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что чрезвычайно гордится своей командой, выбившей "Арсенал" из Кубка Англии.

Уступив своему сопернику по игре, "Ливерпуль" смог отпраздновать победу 0:2 на "Эмирейтс" благодаря автоголу Якуба Кивера и голу Луиса Диаса.



Это был первый матч для "Ливерпуля" без Ватару Эндо и Мохамеда Салаха, уехавших в свои сборные, вдобавок приболел Виргил Ван Дейк, поэтому Клопп остался доволен тем, как его команда преодолела трудности.



"Я супергоржусь. Это был суперсложный жребий. Возможно, самый сложный, что мы только могли получить".



"Нам пришлось учесть кучу вещей, отправляясь сюда, но мы забили голы и дали поиграть молодежи. Мы сражались 95 минут".



"Что касается сегодняшнего вечера, то это было замечательно. В среду будет следующий матч, а затем несколько дней отдыха. Мы должны постоянно делать шаги, если хотим остаться там, где находимся, или около того. Было непросто получать удовольствие от игры в первом тайме", — цитирует Клоппа Daily Mail.